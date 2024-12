Le ragazze della Digem aprono la gara del PalaMarcellino vestito d’arancio in onore delle Special Olympics Italia. Digem subito in recupero ma Sozzi più lucida nelle coperture. Cinque minuti di gioco ed è 8-7. Le padrone di casa non hanno più cedimenti e iniziano a condurre con un soddisfacente 19-14 dopo un quarto d’ora di gioco. Il primo parziale è 25-20.

Il secondo set è di marca reggina per un 2-7 che costringe Di Garbo al time out. La Digem fa qualche passo con la Degirolamo, prima a rete e poi in battuta, ma Sozzi allunga 5-12. Una gara a forze ridotte ma di grande compattezza quella di Marina di Gioiosa. Scozzafava e Di Garbo hanno ridotto l’organico decidendo di completare un campionato con il potenziale locale, ad eccezione della trainante Foti. Pochi giri di parquet e la Digem risorge trovando la quadra in campo e anche il 15-15. Non sarà sempre vantaggio sino alla fine ma il set termina 25-21.

Nel terzo set conduce la Digem Tavernese Odontoiatria e Medicina. Anna Foti a rete trova il posto uno ideale per piazzare il suo braccio forte (10-8) è il punteggio nel vivo del parziale. Alla seconda doppia cifra la Digem è ancora avanti per un finale di 25-19 che chiude la gara.