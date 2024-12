Il secondo turno di ritorno nel massimo torneo regionale in rosa pone le due squadre battistrada a confronti più comodi. Le pitagoriche vorranno difendere la testa nel girone A affrontando la Silan a San Giovanni in Fiore, le vibonesi invece affronteranno la Elio Sozzi in un testa-coda

I tornei di pallavolo femminile stanno seguendo ormai una spalmatura dovuta alle varie disponibilità dei palazzetti. Si gioca quasi ogni giorno, le partite sono ormai collocate in fasce orarie che possono comprendere infrasettimanali al freddo e al gelo, oppure levatacce all’alba o quasi. In tutto ciò, è aumentato l’interesse intorno alla Serie C femminile, i due gironi sono sotto i riflettori meritatamente.

Girone A

Prima la cronaca e poi il prossimo futuro, verrebbe da dire. Gli ultimi due match disputati hanno registrato le vittorie di Avolio e Cosenza su Cutro e Silan, partite terminate sul 3-0 a dare manforte alla classifica. Oggi si tornerà già in campo, partendo dalla sfida di una riposata Paola contro lo stesso Castrovillari, che invece ha avuto tre giorni di tempo per preparare il match contro la squadra attualmente seconda in classifica. Domani un altro match con Cutro-Rossano, domenica si chiuderà il turno con due confronti. Cirò Marina cercherà un’altra vittoria giocando sul palazzetto della Silan, impegno alla portata di Malena e compagne. A Lamezia, invece, la Gm Cosenza vorrà rimpolpare la sua classifica sul parquet della Pink ultima in graduatoria.

Girone B

C’è già un bel vuoto d’aria tra prima e seconda in classifica rispetto alle altre inseguitrici. E, a sua volta, la Todosport approfitterà del riposo di Pizzo per andare sul più quattro, affrontando il fanalino di coda Elio Sozzi. Tutte le gare si giocheranno domani in questo girone, che spesso e volentieri regala qualche sorpresa. La Stella Azzurra cercherà riscatto dopo un periodo non troppo felice, ma attenzione al Cinquefrondi che anche in trasferta potrebbe essere insidioso. La Digem vorrà dare una sterzata netta affrontando la trasferta di Gioia Tauro, mentre la New Teosidos quanto meno avrà il compito di ridurre le distanze con il vertice affrontando in casa la Cidue.