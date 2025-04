Arrivati al settimo turno della seconda fase, le squadre di pallavolo in rosa vorranno aumentare i loro ritmi in vista della folata finale. La Todosport pronta a sfidare l’Avolio Castrovillari. La Lory Pizzo ospita la Gm Cosenza

La pausa pasquale ha ridato fiato alle ragazze della pallavolo calabrese, la scomparsa del pontefice invece ha portato a delle variazioni significative per il calendario. Seguendo i canoni previsti, le partite del settimo turno di ritorno in Serie C dovevano essere disputate quasi tutte nella giornata di sabato, il blocco dato dal Coni ha così portato il torneo addirittura a due blocchi, più o meno omogenei.

Tre quindi saranno le gare della domenica, tre addirittura quelle del mercoledì, chiudendo il mese sotto rete.

Gli incontri che più si avvicinano sul piano cronologico portano intanto a Vibo, nel giorno segnato di rosso si giocherà addirittura alle 14. La Todosport non vorrà comunque distrazioni o giustificazioni di sorta, l’avversario di turno sarà l’Avolio Castrovillari, giovane team che nella seconda parte è andata un po’ in calando guardando ai risultati.

Classifica corta e come ricorda la società vibonese: «Le distanze in graduatoria tra Panificio Pesce, Paola e Pizzo, impongono a Lavecchia e compagne di tenere la barra dritta ed alta la concentrazione se si vuole raggiungere un altro obiettivo importantissimo».

Sarà da osservare la gara della diretta inseguitrice, quella Lory Pizzo che, vincendo qualche scontro diretto in casa, si è rimessa decisamente in pista per la promozione diretta. L’impegno interno delle napitine stavolta sarà contro la Gm Cosenza. Con un respiro di alta classifica si giocherà pure Diper Cinquefrondi-Cirò a chiudere la prima parte.

Mercoledì il turno sarà completato con gare che inizieranno intorno alle 20. Si partirà da un confronto più ravvicinato sul piano geografico dopo il mix dei due gironi iniziali, ovvero Stella Azzurra Catanzaro-Lamezia. La sfida maggiormente attenzionata sarà quella del Paola, che andrà dall’altra parte della Calabria per affrontare la Cidue. Tante ore di macchina, infine, anche per il Rossano che scenderà in campo sul terreno della New Teosidos.