La lotta per l’unico posto in B2 è ormai appannaggio delle due compagini, molto più continue nel corso del girone playoff. Impegni non facili comunque terranno viva l’attenzione degli appassionati

Un punto di distacco, due squadre che avrebbero – in ogni caso – meritato la promozione. È questo il destino, al momento, della Serie C femminile che sta rinnovando il suo interesse nel scoprire quale sarà la compagine che felicemente lascerà i meccanismi regionali.

La Todosport Vibo ha il vantaggio di gestire il comando, in un calendario di media portata nelle tre gare che mancano alla fine. Dovrà farlo con costanza e senza distrazioni partendo dal match di questo pomeriggio contro una sempre volitiva Raffaele Lamezia.

Impegno non facile nemmeno quello della Lory Pizzo, tanta carica quanto determinata a raggiungere il suo obiettivo. La gara sul palazzetto del Cirò non sarà da sottovalutare, le pitagoriche per larghi tratti della stagione hanno lottato per il vertice e hanno voglia di chiudere la stagione con qualche colpaccio pesante.

Il sabato della pallavolo femminile si concentra su questi due match, senza nulla togliere alle altre sfide che, guardando la classifica, avranno però meno appeal: Rossano-Cidue, Castrovillari-Stella Azzurra Cz vedranno in campo squadre che attraversano tutto sommato un buon periodo di forma.

Domani invece tornerà in campo il Paola, che vorrà subito tornare alla vittoria e poi sperare in eventuali passi falsi della coppia in ballo per la promozione. La sconfitta a Catanzaro è stata un duro colpo per le tirreniche, ora a cinque punti di distanza dalla vetta: vincere contro la New Teosidos sarà l’imperativo nel match in terra di San Francesco, per poi affrontare la trasferta a Pizzo con ben altro animo.

A chiudere il cartello del 10° turno il confronto tra Gm Cosenza e Diper Cinquefrondi, le padroni di casa si augurano di evitare l’ultimo posto in questa seconda parte di torneo e di giocare in un clima quanto meno più tranquillo rispetto a quanto registrato una settimana fa.