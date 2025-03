Il torneo regionale nella fase ad orologio non ha registrato in questo fine settimana grosse sorprese. L’inseguimento alle tirreniche prosegue in vetta alla classifica, arrivano importanti segnali di lotta per la promozione diretta

La seconda parte del campionato di Serie C femminile sta dando indicazioni ai team calabresi, che sperano sempre come questa formula possa essere abrogata, anche se dalla prossima stagione ci saranno due gironi con dodici squadre. Nel frattempo si gioca e aumentano le qualità delle ragazze calabresi, brave sempre a trovare la concentrazione adeguata in modo da raggiungere il massimo.

Il Paola ne è un netto esempio, è una squadra che non molla sul piano tecnico. Lo ha dimostrato dopo il primo set conquistato dalla Stella Azzurra Catanzaro, squadra ora in forma dopo una crisi di risultati non indifferenti. La capolista ha ribaltato l’incontro, vincendo per 3-1 per dare un ulteriore stimolo alle inseguitrici. Non manca di certo la motivazione alla Todosport Vibo, reduce dall’incontro di gala in Comune e vincente nel confronto di Rossano per 3-0. È lo stesso risultato raggiunto dalla Lory Pizzo, in questo caso i tre punti sono arrivati sul palazzetto dell’Arpaia Lamezia. Le grandi del campionato non mollano, il Paola mantiene il margine di due lunghezze sulla Todosport Vibo, più staccate Pizzo e il Cirò, che ha pagato forse dazio nel momento più delicato della stagione ma ha tutte le carte in regola per dare fastidio sino alla fine, il 3-0 sulla New Teosidos lo conferma.

Da mettere in evidenza anche la vittoria del Cinquefrondi sull’Avolio Castrovillari per 3-0, un risultato fuori casa che attesta la determinazione delle giovani reggine. A completare la poule promozione una gara valida per il rodaggio in vista della prossima stagione, Cosenza-Cidue 3-2 è durata due ore e mezza, in un continuo saliscendi di emozioni.

Nella zona d’assestamento, vittoria della Silan in casa contro la Elio Sozzi. Il 3-1 interno è un buon modo per ripartire, nel raggruppamento che non si considera più da playout le valutazioni lasciano comunque il tempo che trovano, almeno in questo momento della stagione. Nelle sfide di ieri pomeriggio, la Digem cade a Cutro per 3-1, dopo un equilibrio nei primi due set c’è stato uno slancio deciso delle pitagoriche. Facile 3-0 del Gioia Tauro sul parquet della Pink Lamezia.