Si alza il sipario sulla nuova stagione agonistica della Raffaele Arpaia Lamezia che affronterà il prossimo campionato di Serie B. Sabato scorso, al PalaSparti di Lamezia Terme la presentazione ufficiale della squadra con l'evento che si sarebbe dovuto tenere su corso Nicotera, ma il maltempo ha costretto la società a spostarsi in quella che è la casa ufficiale dei gialloblu. Il presidente Francesco Strangis ha sottolineato i grandi successi ottenuti dalle squadre giovanili nella passata stagione e ricorda come la scorsa stagione sportiva ha visto più di 200 partite ufficiali per i gialloblù, in maggioranza del settore giovanile. Poi parlando della squadra militante nel campionato di serie B, ha afferma i reali obiettivi del sodalizio lametino: «la promozione in serie A3».

Durante l'evento, è stato presentato il nuovo logo del club (Raffaele Arpaia Lamezia) e sono stati annunciati gli allenatori delle diverse squadre. Viviana Molinaro, Davide e Maurizio Davoli guideranno l’S3 e l’Under 14 maschile e femminile. L’Under 16 femminile sarà invece allenata da Davide Davoli e Salvatore Torchia, mentre l’Under 18 femminile da Giancarlo Grandinetti e Roberto Panzarella. Saranno due le squadre in Prima Divisione femminile: la Blu di Giancarlo Grandinetti e la Gialla di Davide Davoli, che saranno affiancate dalla neo promossa squadra di Serie C maschile, allenata da Maurizio Davoli, che quest’anno potrà contare inoltre sul sempreverde Luigi Porfida. I giovani gialloblu sono stati premiati insieme alle ragazze dell’Under 18, campionesse regionali e provinciali, e al sestetto femminile che ha appena conquistato la Prima Divisione.

Il sindaco Paolo Mascaro ha parlato dell'importanza della collaborazione tra le istituzioni e il mondo sportivo, annunciando investimenti in strutture sportive locali. Il vice-sindaco Antonello Bevilacqua e l’assessore Luisa Vaccaro hanno espresso il loro supporto per il club, mentre il consigliere regionale Mimmo Notaro ha sottolineato il crescente interesse per il volley in Calabria. Infine, sono stati presentati i due principali roster: la squadra femminile, che competerà in Serie C con l’allenatore Giancarlo Grandinetti, e quella maschile di Serie B, guidata da Salvatore Torchia e capitanata da Stefano Graziano. Il coach ha ribadito l’impegno della squadra a dare il massimo nella nuova avventura, rimanendo sempre con i piedi per terra perché sarà un campionato come sempre ostico.