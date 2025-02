La seconda giornata ha dato già le prime importanti considerazioni nei quattro gironi. Tenuto in pausa il campionato di Serie C, l'altro obiettivo stagionale delle big calabresi sta entrando sempre più nel vivo

Quattro gironi, tante squadre in corsa e la consapevolezza di voler vincere un trofeo ed entrare nella storia. La Coppa Calabria sta proseguendo il suo cammino con la giusta ambizione delle pallavoliste, che vorranno regalare un sogno ai tifosi ma anche una speranza concreta alle società. La situazione nei gironi comincia a delinearsi, intanto attendendo l'ultimo posticipo previsto per stasera tra Cirò e Silan alle 19.30. La gara è stata rinviata qualche giorno fa nell'unico raggruppamento con sole tre compagini e le padrone di casa, in caso di vittoria, giocheranno per l'accesso alla fase successiva nel match di sabato contro l' Avolio Castrovillari.

Ben diversa la situazione nel girone B, i risultati di ieri consentiranno al Pizzo di gestire in scioltezza il comando della classifica. Le napitine hanno vinto in trasferta sul campo del Gioia Tauro per 3-1, dopo esser passato in svantaggio ma dimostrando di avere un'aderenza importante per puntare a vincere il trofeo. Ben più equilibrata Raffaele Lamezia-Catanzaro 2-3, un match che è servito a dare più esperienza alle tante giovani in campo, ma sul piano delle statistiche lascia il tempo che trova.

Nel girone C emergono Diper e Todosport. La compagine allenata da Albanese ha eliminato dai giochi il Cosenza vincendo 3-0 , una prestazione ricca di sostanza per il gruppo di Cinquefrondi che potrà giocarsi il tutto per tutto proprio contro le vibonesi prossimamente. La Todosport ha vinto senza patemi sulla Pink Lamezia , ma nell'incontro di sabato avrà di certo i galloni della favorita.