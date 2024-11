Nel giorno in cui serviva solo un successo, il Soverato non delude le aspettative e al “PalaScoppa” schianta il Caserta.

Era troppo importante, per le cavallucce marine, mettere in cassaforte questa vittoria per non rischiare di venir risucchiate nelle sabbie mobili della classifica. Le catanzaresi, tuttavia, ci sono andate molto vicine, facendosi rimontare clamorosamente due set dalle campane. Solo la lucidità tattica di coach Chiappafreddo ha evitato il sorpasso. Per il Soverato arrivano, quindi, solo due punti. Un peccato, alla luce di quanto accaduto in campo, ma pur sempre un buon risultato per rialzare la testa in classifica dopo l’emorragia da sconfitte che ha colpito il sestetto calabrese negli ultimi tempi. Con il successo al tie-break su Caserta, il Soverato si porta a 17 punti in graduatoria generale, a tre lunghezze dal Club Italia, a sei da Rovigo, prossimo avversario.