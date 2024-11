«Mi porto dietro quattro anni stupendi: amicizie, esperienze e tante tante emozioni sentite fortemente per quel senso di appartenenza alla terra in cui sono nato. È stato bellissimo indossare questa maglia, questi colori e rappresentare la Calabria. Ciao Calabria. Grazie Vibo. Grazie ai tifosi. Grazie a tutti. Grazie presidente Pippo Callipo». Con questo messaggio apparso sulla sua pagina facebook il pallavolista Davide Marra ha annunciato a sorpresa l'addio alla Volley Tonno Callipo. Il libero calabrese, considerato tra i più forti al mondo, nelle prossime settimane indosserà la maglia biancoblu della Emma Villas Siena.

Chi è Davide Marra

Davide Marra nasce a Praia a Mare il 12 marzo 1984 e proprio nella città dell'isola Dino muove sin da giovanissimo i primi passi nella pallavolo locale. Si allena con costanza e con impegno nella Volley Spes Praia a Mare e ben presto affina il suo talento, così nel 2003 esce fuori dai confini regionali e arriva alla Nuova Pallavolo Foligno, con cui gioca il campionato di Serie B2, poi, l'anno successivo, approda nella Serie B1 con il Volley Marsciano. Segue un lungo periodo con la Pallavolo Città di Castello, mentre il debutto in Serie A1 avviene nella stagione 2009/2010 con la maglia del Loreto. E' il momento in cui Davide firma il suo ingresso tra i big della pallavolo internazionale. Il 21 maggio di 9 anni fa il suo esordio nella Nazionale, poi viene ingaggiato dal Piacenza e con la sua squadra fa incetta di vittorie. Nel suo ruolo di libero è tra i più forti al mondo. Nella stagione 2015/2016 è il momento del ritorno in Calabria e Pippo Callipo, patron dell'omonimo team, lo accoglie a braccia aperte a Vibo Valentia, la città che diventerà la sua casa per lungo tempo. Sono anni straordinari e l'entusiasmo del fenomeno praiese trascina la squadra nella massima serie. Ma anche le più belle storie d'amore si evolvono, cambiano, così come le esigenze di ognuno, e così l'atleta va in cerca di nuovi stimoli. Li trova nella squadra Emma Villas Siena, con cui comincerà ad allenarsi tra qualche giorno, dopo un breve periodo di riposo nella sua terra d'origine.