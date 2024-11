Sale l’attesa in Abruzzo per la Final Four di coppa Italia. Ai nastri di partenza, Ortona, Potenza Picena e le due calabresi, Corigliano e Vibo Valentia. La Callipo è già in terra abruzzese. Sarà la prima, domani alle 16:00 a scendere in campo per la semifinale contro i padroni di casa della Sieco. Alle 18:30 spazio ai cugini rossoneri della Caffè Aiello opposti ai lucani di Potenza Picena.

Tutti gli articoli di Sport

PHOTO