Vincere il derby nella finalissima di Coppa Calabria ha dato ulteriori stimoli alla Todosport Vibo. Il trionfo in casa della Lory Pizzo ha dato agli addetti ai lavori e ai tifosi un preciso segnale per questa stagione, le vibonesi andranno ad affrontare la seconda fase del campionato a orologio con i galloni della favorita.

La Todosport è una creatura del dirigente Fipav regionale Claudio Torchia e chi meglio di lui potrà capire quali saranno le motivazioni e la spinta del pubblico, partendo proprio dalla vittoria ottenuta nelle scorse ore: «La prima sensazione per l’ambiente è sicuramente una piena soddisfazione: i sacrifici fatti negli anni sono stati ripagati ed è un orgoglio aver conquistato questo trofeo. Come società mostriamo gratitudine nei confronti delle ragazze che hanno sposato il nostro progetto lavorando con dedizione, passione e professionalità fin dal primo giorno. E ovviamente non manca la motivazione nel continuare a credere nel nostro progetto di investire sui giovani».

La Todosport ha saputo rialzare la testa dopo la retrocessione dalla Serie B, investendo su figure tecniche e umane, nonché rinnovando anagraficamente la compagine con l’ingresso di nuovi talenti. Torchia ha spiegato come il nuovo cammino sia stato improntato sulla qualità sin dal primo momento: «Sono trascorsi sei mesi da quando abbiamo iniziato questo percorso. Sei mesi di lavoro molto intenso con sedute tecniche e fisiche mirate a migliorare le potenzialità delle singole atlete, e anche a costruire un gruppo squadra solido dal momento che il roster è stato quasi del tutto rinnovato. Le ragazze hanno fatto dei progressi importanti per raggiungere una performance ottimale all’altezza del campionato che si sta disputando, e il loro potenziale è in continua crescita grazie al lavoro meticoloso dello staff».

Torchia ha confermato come la vittoria della Coppa Calabria sarà uno stimolo per il proseguimento del torneo di Serie C, lavorando così con massimo impegno contro avversarie già affrontate (e battute) nel weekend: «Sicuramente le squadre che si contenderanno la promozione nella serie superiore, oltre a noi, sono le compagini della Lory Volley Pizzo, Volley Cirò e New Hospital Paola. Squadre che hanno ragazze valide ed esperte per esprimere un buon gioco e quindi con tutte le carte in regola per darsi del filo da torcere a vicenda».

Infine, un monito anche per l’ambiente: «Nulla è scontato, solo il campo e il tempo daranno il verdetto sulla società pronta per il salto di categoria. Naturalmente non bisogna abbassare la guardia anche con le altre squadre, che sicuramente vorranno dire la loro, e giocare ogni partita con la massima determinazione».