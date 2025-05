Il volley italiano ha la sua regina: l’Itas Trentino è campione d’Italia per la stagione 2024/25. La formazione dolomitica ha conquistato il suo sesto Scudetto superando in Finale la Cucine Lube Civitanova, chiudendo la serie sul 3-1 e imponendosi in Gara 4 per 3-2 all’Eurosuole Forum.

Dietro questo successo nazionale c’è anche un pizzico di Calabria: tra i protagonisti del trionfo ci sono infatti Daniele Lavia e Gabriele Laurenzano, entrambi originari di Corigliano Rossano.

Per la Calabria, e in particolare per la città jonica, è un momento storico. Vedere due atleti nati e cresciuti sul proprio territorio salire sul tetto d’Italia è infatti motivo di orgoglio. Non si tratta del primo successo per loro con la maglia trentina: Lavia e Laurenzano avevano già festeggiato lo Scudetto nel 2022/23 e la Champions League nella stagione appena conclusa. Ma questo titolo ha un sapore speciale, perché arriva al termine di una serie tiratissima, contro una delle rivali più forti del panorama nazionale.

Daniele Lavia, classe 1999, è ormai una colonna della Nazionale e un punto fermo della SuperLega. Nato a Cariati ma cresciuto a Rossano, ha mosso i primi passi nel Corigliano Volley, per poi farsi strada nei principali club italiani: Materdomini, Ravenna, Modena e infine Trento, dove ha trovato la definitiva consacrazione. Con i trentini ha arricchito la sua bacheca personale: oltre agli Scudetti e alla Champions, vanta anche una Supercoppa italiana. In azzurro ha vinto tutto: Europei, Mondiali e ha contribuito a riportare la Nazionale italiana tra le grandi del mondo. «È stata una serie dura – ha affermato Lavia al termine della finale – , ma abbiamo dimostrato di essere un gruppo che non molla mai. Dedico questo Scudetto ai tifosi, alla società e alla mia famiglia».

Gabriele Laurenzano, classe 2005, è invece una delle sorprese più belle del volley italiano. Libero agile e reattivo, nonostante la giovane età ha già dimostrato un’incredibile maturità tecnica. Dopo gli inizi nel Corissano e il percorso nelle giovanili della Materdomini e della New Real Gioia, ha fatto il suo esordio in A con Taranto. Nel 2022 è approdato a Trento, dove ha subito lasciato il segno, vincendo in pochi mesi Scudetto e Champions League. Con il numero 13 sulle spalle, Gabriele rappresenta il presente e il futuro del volley nazionale, forte anche dei successi giovanili con l’Italia, incluso il titolo europeo Pre-Juniores del 2020 e il premio come miglior libero.