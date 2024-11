Al PalaValentia finisce 3-0 per i padroni di casa. Ora serve la continuità in trasferta. Domenica prossima c'è Matera

VIBO VALENTIA - Ti aspetti una Callipo indemoniata, ed i tonni di Calabria non deludono. I giallorossi di Vibo Valentia sbranano Castellana Grotte con un match quasi perfetto. Ai pugliesi restano solo le briciole e la buona risposta nel secondo set. Poi più nulla. La Callipo arraffa tutto e mette in tasca, soprattutto, tre punti fondamentali che le permettono di recuperare qualcosa su Potenza Picena e Cantù, che la precedono. Secondo successo di fila per i ragazzi di coach Monti, all’ottavo punto consecutivo da quando sulla panchina calabrese è seduto l’ex Piacenza. A fare la differenza, contro Castellana, sono state le bocche di fuoco. Quasi infallibili quelle di casa, a corrente alternata quelle ospiti. Top scorer Mauro Gavotto:_l’opposto di Vibo trascina i suoi compagni al successo con 15 punti, il 62% in attacco, un ace e un muro. Dopo Brescia al PalaValentia cade anche Castellana Grotte. Ritrovata la continuità casalinga, ora, servirà fare lo stesso in trasferta. A Matera, domenica prossima, tanto per cominciare.