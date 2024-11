L’appuntamento con il match che potrebbe cambiare la stagione è all’orizzonte. La Callipo Calabria non vuole arrivare impreparata e agli ordini di coach Monti ha alzato il ritmo allenamento già da inizio settimana.

Senza soste i tonni giallorossi affilano le pinne in vista del match di sabato contro Ortona. La squadra che proverà a soffiare a Vibo Valentia il posto nella finalissima di coppa Italia di serie A2. Un trofeo che la Callipo ha già vinto nella stagione 2002/2003, ma che ha perso sul più bello nell’annata successiva proprio in finale. Tra le fila calabresi tanti uomini di esperienza in coppa Italia. Ben cinque i giocatori tra le fila giallorosse che hanno alzato il trofeo tricolore almeno una volta. Due coppe Italia le ha messe in bacheca Mauro Gavotto, vincitore con le maglie di Torino e Piacenza nel 2001 e nel 2002. Tre anni dopo è toccato a Marcello Forni alzare il trofeo con Santa Croce. Cinque lustri più tardi fu Andrea Canarini a conquistare la coppa Italia con la squadra della sua città, Roma. Gli ultimi, in ordine di tempo, ad aver vinto il prestigioso trofeo, sono stati Alessandro Paoli e Filippo Vedovotto, compagni di squadra anche l’anno scorso con la casacca del Padova. Ortona è avvertita. A Vibo Valentia si sa come arrivare in fondo.