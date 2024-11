A rivelare la clamorosa decisione è il presidente onorario della Lega pallavolo Diego Mosna.

«Ho saputo da poco della richiesta di ripescaggio per il prossimo campionato di SuperLega da parte di Vibo Valentia di Pippo Callipo. Una domanda che, se dipendesse solo dal mio parere, accoglierei immediatamente».



L’annuncio, clamoroso, arriva da Diego Mosna, patron del Trentino Volley e presidente onorario della Lega pallavolo Serie A. Lo stesso rivela sul suo blog, un dettaglio di non poco conto a Sud del Pollino. Pippo Callipo, stando a quanto riferisce Mosna, ha presentato richiesta di ripescaggio nella massima serie per la sua squadra: la Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia.



La promozione di Vibo, sfumata sul campo, potrebbe dunque arrivare attraverso la burocrazia, sempre se la Lega accolga la richiesta formulata dal patron giallorosso. Se n’è discusso ieri nel corso di una riunione convocata per pianificare la prossima stagione. Al momento sembrerebbero prevalere i no, ma il cammino è solo all’inizio. Ad indurre qualcuno dei consiglieri della cosiddetta Confindustria del volley a cambiare idea potrebbe essere il blasone di cui la società vibonese gode in quel di Bologna, sede dell’organismo.



Fattore che lo stesso Mosna sottolinea nel suo post: «Ritengo - afferma - la Società giallorossa un fiore all’occhiello della nostra pallavolo per intraprendenza, organizzazione e per la capacità di portare nel Sud Italia, sempre meno rappresentato nel volley che conta, una sana ed accesa passione per questa bellissima disciplina».



Aggiungendo anche un elemento “ad personam”: «il mio totale assenso va però ben oltre le logiche strettamente legate all’aspetto sportivo. L’approdo in SuperLega di Vibo Valentia permetterebbe infatti al nostro campionato di riaccogliere un personaggio del calibro di Pippo Callipo, imprenditore di altissimo livello che ha fatto tanto per la sua terra (la bellissima Calabria). Sarebbe, per il nostro movimento, un’occasione di rilancio che non dobbiamo lasciarci sfuggire».



Un sostegno non da poco data l’influenza dello stesso ex presidente della Lega che, ammette, di attendere con ansia il verdetto del consiglio d’amministrazione: «Spero e auspico - afferma infatti - quindi che la sua domanda venga accettata dalla Lega Pallavolo Serie A; se così fosse, il giorno in cui verrà stilato il calendario andrò subito a cercare la data della sfida Trento-Vibo per sapere quando potrò dare, di persona e sul campo, il mio “bentornato” a Callipo e alla sua società».