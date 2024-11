I giallorossi chiamano a raccolta il pubblico, fattore che in molti casi ha fatto la differenza

VIBO VALENTIA - Tutti abili arruolabili, tutti, dentro e fuori dal campo, concentrati su un solo obiettivo: la vittoria. Unico risultato possibile contro Castellana Grotte per recuperare il terreno perso. La Tonno Callipo Calabria affila le armi e posiziona le ultime trappole lungo il mondoflex del PalaValentia, lì dove i tonni giallorossi sono tornati a vincere una settimana fa contro Brescia e dove proveranno a dare un’altra gioia ai loro tifosi. Se c’è un valore in più a cui Vibo Valentia può far affidamento, è proprio il sostegno dei supporters locali. L’uomo in più in campo, capace di stravolgere pronostici, mandare nel pallone ogni avversario e caricare a mille i beniamini di casa. In serie A1 come in serie A2. Tra i cadetti la Callipo ha una media da spavento dentro le mura amiche, pari quasi all’80%. Eppure quest’anno il fattore "C", come campo, è mancato in più di un'occasione. Quattro le sconfitte al PalaValentia in sette gare di campionato. Ecco perché la Callipo deve ripartire dal suo pubblico, ecco perché la società ha deciso di abbassare il costo dei tagliandi per la gara contro Castellana. Servono tutti. In campo e fuori.