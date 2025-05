Si è conclusa con un grande successo la manifestazione inerente il torneo nazionale di pallavolo femminile Under 18, Calabria-Costa degli dèi, che si è svolto tra il Pala Valentia e il PalaMaiata di Vibo. Un evento sportivo che ha visto scontrarsi le giovani atlete del futuro ma, soprattutto, ha visto Vibo Valentia capitale della pallavolo giovanile per la terza volta in sei anni.

La finale e i premi

A laurearsi campione d'Italia di Categoria è stata l'Imoco Volley (Conegliano) che in finale ha battuto con un secco 3-0 le pari età della Moma Anderlini, confermando la grande qualità e potenzialità del team. Tanti i premi, sia collettivi che singoli: miglior palleggiatrice Asia Spaziano (Moma Anderlini) premiata dal direttore tecnico della Nazionali Giovanili femminili, Marco Mencarelli; miglior libero Stella Cornelli (Moma Anderlini) premiata dal tecnico della Nazionale femminile Juan Manuel Cichello; miglior centrale Veronica Quero (Imoco Volley) premiata dal direttore tecnico delle Nazionali Giovanili femminili, Marco Mencarelli; miglior attaccante Raisa Andrea Enescu (Imoco Volley) premiata dal tecnico della Nazionale femminile, Juan Manuel Cichello; mvp Alessia Manda (Imoco Volley) premiata anch'essa dal direttore tecnico delle Nazionali giovanili femminili, Marco Mencarelli.

La soddisfazione del presidente Sestito

Tanta la soddisfazione del presidente della Fipav Calabria, Carmelo Sestito: «Siamo orgogliosi perché abbiamo portato le atlete e anche i genitori delle stesse a visitare anche le nostre zone che costituiscono la Costa degli dèi ovvero Tropea, Pizzo, Zambrone e anche Vibo poiché è stato epicentro dell'evento. Uno spettacolo sportivo direi di livello anche internazionale, ma soprattutto un successo turistico visto il pieno in questi giorni nei ristoranti, negli alberghi e nelle gelaterie. Diciamo che è stata una scommessa vinta». Ed è solo un punto di partenza dal momento che questo potrebbe essere solo un arrivederci: «Fin dal 2015 organizziamo eventi sportivi - continua Sestito - abbiamo ospitato tale manifestazione negli anni dispari come il 2019, il 2021 e adesso nel 2025 ma ci candideremo anche per il prossimo anno ad ospitare il torneo in uno splendido Palazzetto come lo è il PalaMaiata».

Le parole del sindaco Romeo

Principale sostenitore e traino di supporto per la riuscita dell'evento è stato sicuramente il sindaco di Vibo Valentia, Enzo Romeo: «Abbiamo vissuto una splendida settimana fatta di giovani che hanno dimostrato come si può fare sport, elogiandone i suoi più puri valori. Una settimana in cui le famiglie sono state vicine alle proprie atlete ma è stato anche un successo turistico, con ristoranti e alberghi colmi. Siamo contenti perché puntavamo molto sull'accoglienza e sulla dimostrazione che questa è una città che sa accogliere e che questi eventi possono essere il fiore all'occhiello della nostra comunità».

E ancora: «Una conferma che la città di Vibo Valentia è viva, anche se dal punto di vista economico deve risalire la china. Io come sindaco e noi come amministrazione siamo convinti che la strada sarà molto lunga e ripida, ma ci riusciremo nel nostro intento».