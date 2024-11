Non è ancora ufficiale ma nelle prossime ore lo diventerà. A comunicarlo è lo stesso Tsimafei Zhukouski, professione palleggiatore, bielorusso naturalizzato croato. Sarà lui il nuovo regista della Tonno Callipo: “Ho firmato prima della Final Four di Kazan — dice ad un giornale online—. Vibo Valentia non l’ha ancora reso ufficiale, ma lo farà a breve”. È una scelta sua per giocare di più. “Come dissi al mio arrivo alla Lube - continua - sono sempre stato abituato ad avere il posto da titolare. Quando mi arrivò la chiamata (fu l’ultimo acquisto estivo), complice i problemi alla schiena di Pujol, accettai perché mi piaceva l’idea di giocare per un club di vertice. La società mi ha proposto di restare, ma non riesco ad adattarmi alla panchina”.

La sua carriera

La carriera di Tsimafei Zhukouski inizia nel 2006 nella squadra del Hrvatski akademski odbojkaški klub Mladost di Zagabria, militante nel massimo campionato croato: con il club resta legato per quattro stagioni vincendo tre scudetti e due Coppe di Croazia; nello stesso periodo entra a far parte sia del giro delle nazionali giovanili che di quella maggiore.

Nella stagione 2010-11 si trasferisce in Italia, nella Serie A1, ingaggiato dall'Umbria Volley di San Giustino, mentre nella stagione successiva passa alla Gabeca Pallavolo Monza. Nell'annata 2012-13 veste la maglia del Gruppo Sportivo Robur Angelo Costa di Ravenna; con la nazionale vince la medaglia d'argento all'European League 2013.

Nella stagione 2013-14 viene ingaggiato dal Turn- und Sportverein Unterhaching Volleyball, nella 1. Bundesliga tedesca, per poi ritornare nella Serie A1 italiana nella stagione successiva con la Pallavolo Molfetta: tuttavia lascia la squadra poco dopo l'inizio del campionato per motivi personali.

Rientra in campo nella stagione 2015-16 con i tedeschi dello Sport-Club Charlottenburg Berlin Volleyball, nel 1. Bundesliga, aggiudicandosi la Coppa di Germania, la Coppa CEV e due scudetti. Nella passata stagione in forza alla Lube Civitanova.