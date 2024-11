VIDEO | In Serie B e in Serie C si riprende a fare sul serio. Inaugura il Crotone. Domani toccherà a tutte le altre

Tutti in campo. Finalmente. Quasi un mese di stop. Ma da oggi si torna a fare sul serio. Tanto in Serie B. Quanto in Serie C. Si parte tra pochissimo. Alle 15:00. Dallo Scida di Crotone. Lì dove la squadra di Stroppa, profondamente rinnovata dalle operazioni di mercato in uscita e in entrata, sarà chiamata a cambiare marcia in classifica. Di fronte il Cittadella.

Per vedere l’altra cadetta di Calabria, il Cosenza, bisognerà aspettare, invece domani alle 15:00 quando al Marulla sbarcherà l’Ascoli che precede i lupi di cinque punti in graduatoria generale.

Dall’estrema Sicilia al derby

Nel frattempo sul Provinciale di Trapani sarà partita la seconda giornata di ritorno del campionato di terza serie nazionale. Nell’estrema Sicilia protagonista la Vibonese di Mengoni e compagni a caccia della vendetta dopo la sconfitta maturata nel match di andata

Alle 16:30 toccherà, invece, alla Reggina. La squadra che più di tutte si è rafforzata in questa sessione invernale di calciomercato. Sei gli uomini nuovi su cui potrà contra mister Cevoli già a Bisceglie. E poi spazio al derby, tutto da vivere, tra Catanzaro, fresco dell’arrivo dell’attaccante Bianchimano e Rende. Bentornato campionato.