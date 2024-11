Il sogno a Wimbledon di Jasmine Paolini si infrange in finale. La tennista azzurra perde al terzo set contro la ceca Barbara Krejcikova in tre set (2-6, 6-2, 6-4) ma esce tra gli applausi del centrale di Londra.

Nulla da fare per la tennista toscana che sotto di un set, riesce a vincere il secondo e portare l'ex numero due al mondo al terzo e decisivo set. La tennista ceca conquista così il secondo titolo Slam della sua carriera, dopo la vittoria al Roland Garros del 2021.

Per la Paolini resta lo scoramento per la sconfitta, ma un altro grande torneo, dopo la finale a Parigi, e un 2024 da incorniciare. Da lunedì la 28enne toscana diventerò numero 5 del ranking Atp. Ora sotto con i prossimi obiettivi stagionali: su tutti le Olimpiadi di Parigi. In singolare e in doppio con Sara Errani. E c'è chi sogna già una medaglia!