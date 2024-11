Il numero uno del ranking Atp batte il compagno di Davis in quattro set (7-6, 7-6, 2-6, 7-6) dopo una battaglia epica. Al termine del match il centrale di Londra regala una standing ovation per i due

Sinner vince il derby con Berrettini sul centrale dell'All England Club e accede al terzo turno dello Slam di Wimbledon. La vittoria per il numero uno del mondo arriva dopo una battaglia di 3 ore e 46 minuti e dopo quattro set tiratissimi (7-6, 7-6, 2-6, 7-6) con la standing ovation finale del pubblico per i due tennisti italiani. Una partita epica che è diventato uno spot per il tennis italiano sempre più protagonista del movimento mondiale. Al 28enne tennista romano non sono bastati 28 per avere la meglio del numero uno del ranking Atp, sempre più cinico nei momenti decisivi della partita e che ha avuto un leggero calo "solo" nel terzo set.

Una serata indimenticabile segnata dalla sempre più splendente grandezza di Sinner, ma che ha sancito anche il ritorno di Berrettini, che sembra essersi ritrovato proprio sull'erba che nel 2021 lo vide finalista, poi sconfitto da Novak Djokovic (7-6, 6-4, 6-4, 6-3).

Per Sinner che ora attende nel terzo turno di Wimbledon il serbo Miomir Kecmanovic, continua un 2024 straordinario con un bilancio di 40 vittorie e tre "sole" sconfitte arrivate contro Carlos Alcaraz (Indian Wells e Roland Garros) e Stefanos Tsitsipas (Montecarlo). Tre ore e 46 minuti di spettacolo puro per il derby azzurro che fa ben sperare per il futuro: Sinner punta alla vittoria finale, Berrettini dopo gli infortuni e la sfortuna potrà giocare la seconda parte della stagione ad alti livelli!