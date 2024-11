La vittoria di domenica ad Halle, la prima sull'erba della sua carriera di Jannik Sinner, ha fatto partire il count down per l'inizio di uno degli Slam più attesi della stagione. Manca poco all'inizio di Wimbledon con il tennista italiano, numero uno del ranking Atp che sarà la prima testa di serie. Un'altra prima volta per il 22enne tennista altoatesino che è tra i favoriti per la vittoria finale sull'erba londinese, dopo la semifinale ottenuta nella scorsa edizione, sconfitto da Novak Djokovic in tre set (6-3, 6-4, 7-6). Davanti a lui per i bookmakers solo lo spagnolo Carlos Alcaraz, vincitore dell'edizione Slam 2023. Un'avventura che comincia il primo luglio con il sorteggio dei tabelloni.

Sinner, obiettivo vincere a Londra

Dopo la vittoria in Coppa Davis a Malaga a fine 2023, il nuovo anno è da incorniciare per il campione azzurro che ha vinto il primo Slam agli Australian Open contro Daniil Medvedev in rimonta. L'altoatesino sotto di due set ha ribaltato la finale conquistando il titolo nella Terra dei Canguri (3-6, 3-6, 6-4, 6-4, 6-3). Un successo importante che è proseguito qualche settimana con la vittoria nell'Atp500 di Rotterdam in due set contro l'australiano Alex De Minaur (7-5, 6-4) e la conquista della posizione numero 3 in classifica. Non c'è due senza tre con il fenomeno del tennis italiano che in finale batte il bulgaro Grigor Dimitrov, il 31 marzo scorso, nel Master1000 di Miami (6-3, 6-1) con la conquista del secondo posto nel ranking Atp.

La semifinale a Montecarlo, con la sconfitta "polemica" contro il greco Stefanos Tsitsipas, lo stop per infortunio all'anca destra e il ritiro a Madrid, l'assenza agli Internazionali d'Italia di Roma in un periodo "nero" prima del rientro al Roland Garros e la sconfitta in semifinale contro Carlos Alcaraz. Una sconfitta "dolce" con Sinner che per il ritiro dagli internazionali francesi di Novak Djokovic è diventato il primo tennista italiano numero uno al mondo. Un 2024 ricco di successi che è proseguito con la vittoria nel Torneo di Halle in Germania contro l'amico Hubert Hurkacz (7-6, 7-6) e un bilancio di 38 vittorie e tre "sole" sconfitte arrivate contro Carlos Alcaraz (Indian Wells e Roland Garros) e Stefanos Tsitsipas (Montecarlo).

A Londra nessuna vittoria italiana (nel singolo)

Nessuna vittoria italiana si registra nel singolo nello Slam londinese, con il miglior risultato registrato che è la finale persa da Matteo Berrettini nelle edizioni 2022 contro l'allora numero uno Novak Djokovic in quattro set (6-7, 6-4, 6-4, 6-3). Prima del tennista romano il miglior risultato di sempre in singolo a Wimbledon lo aveva collezionato Nicola Pietrangeli, arrivato in semifinale nell'edizione del 1960. Una vittoria in doppio per il tennis azzurro. Ci sono riuscite Sara Errani e Roberta Vinci che hanno battuto nell'edizione 2014 contro Babos-Mladenovic. Nell'edizione del 1956 la coppia maschile formata da Pietrangeli e Sirola si era arresa in finale agli australiani Hoad e Rosewall.

La storia del torneo

Il torneo sull'erba di Wimbledon fu organizzato per la prima volta nel 1877 dall’All England Lawn Croquet Club di Londra, diventando il più famoso di tutti. Il più antico e prestigioso torneo di tennis al mondo viene disputato dai migliori tennisti al mondo, vestiti rigorosamente di bianco. Il primo vincitore fu Spencer Gore, mentre nell'edizione della passata stagione a conquistare il trionfo a Londra fu Carlos Alcaraz che ebbe la meglio su Novak Djokovic in cinque set (1-6, 7-6, 6-1, 3-6, 6-4).

Quest’anno il torneo è giunto alla sua 147esima edizione e non è stato disputato solo negli anni delle due guerre mondiali. L'edizione 2024 partirà lunedì 1 luglio con la finale prevista per domenica 14 luglio. Una data segnata in rosso in Italia con la speranza di veder trionfare sul centrale di Wimbledon Jannik Sinner!