A Gioia Tauro si eccelle nel padel, lo sport sempre più popolare e in rapida crescita a livello globale. C’è una realtà che si è confermata tra le più promettenti in ambito italiano: è la squadra maschile del Joy Tower Padel Club, che ha conquistato la vittoria nella finale nazionale della Winter Cup Padel 2024-2025, superando ben 71 concorrenti provenienti da tutto lo Stivale. La fase finale del torneo, organizzato dalla federazione italiana tennis e padel, ha avuto luogo a Perugia presso la prestigiosa Fastweb Padel Arena. La vittoria per i ragazzi del Joy tower padel club è arrivata nell’ultima gara contro i rappresentanti della Sicilia, permettendo ai gioiesi di volare sul podio dei vincitori.

Un successo che conferma il crescente interesse verso questo sport dalle regole di gioco semplici e molto apprezzato dalla gente.

Grande soddisfazione è stata espressa dal vicesindaco e assessore a sport turismo e spettacolo di Gioia Tauro Toto’ Parrello , che ha seguito con passione e orgoglio la squadra durante tutto il torneo: «Questo è un risultato straordinario per i nostri ragazzi e per l’intera comunità di Gioia Tauro. La loro vittoria non è solo un successo sportivo, ma anche un segno del talento e della determinazione che caratterizzano la nostra città. Siamo felici di aver sostenuto la squadra in questa emozionante avventura e siamo certi che questo trionfo porterà Gioia Tauro ancora più in alto».

Felicissimo dell’affermazione in ambito nazionale il presidente del Joy Tower Padel Club, Giovanni Ruggiero: «Questo trionfo rappresenta il culmine di un lungo percorso di impegno, passione e sacrificio. Siamo estremamente orgogliosi dei nostri atleti, che hanno dato il massimo in ogni partita, portando a casa una vittoria che resterà nella storia».

Il team, guidato dall’allenatore Eduardo Rubio, ha visto protagonisti Kevin Vigliani, Giuseppe Zappia, Cesare D’Agostino, e Alejo Di Pietro.