Cambio di orario per l'appuntamento settimanale condotto da Roberto Saverino, da questa settimana in diretta ogni martedì dalle ore 19.30. Tra gli ospiti della puntata odierna l'allenatore Mario Dal Torrione

Cambia l'orario ma non cambiano i contenuti. L'appuntamento settimanale con Zona D, il programma, che va in onda ogni martedì, dedicato al mondo del calcio dilettantistico condotto dal giornalista Roberto Saverino ritorna oggi su LaC Tv alle 19.30.

Immagini delle partite, curiosità ma anche tante rubriche, come ad esempio quella dedicata aiTop e i Flop dei vari campionati, dalla Serie D alla Promozione. Ma all'interno di Zona D si parlerà anche di Prima Categoria e di tante altre curiosità dai campi di periferia.

Gli ospiti

Tanti gli ospiti anche nella puntata odierna. In studio ci sarà l'allenatore Mario Dal Torrione, con lui analizzeremo l'ultima giornata dei campionati, dalla Serie D alla Promozione. Attraverso Skype saranno collegati il capitano del Boca Nuova Melito Mimmo Zampaglione, autore del gol vittoria dei reggini contro la Morrone e il giornalista di lacnews24.it Francesco Roberto Spina, per parlare anche della finale di Coppa Italia dilettanti fra Acri e Locri in programma giovedì 23 dicembre a Lamezia Terme.

Come vederci

LaC Tv è visibile sul canale 19 del digitale terrestre e sul canale nazionale 519 in Full HD. È possibile guardare LaC Tv in tutta Italia e in Europa sul canale 419 di TivùSat e sul canale 820 di Sky.

È possibile vedere la trasmissione anche in streaming su LaC Play, scaricando l’app per Android e iOs o raggiungendo il sito www.lacplay.it.