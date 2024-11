Alle 21.30 torna l'appuntamento con il format condotto da Roberto Saverino. Ospiti in studio l'attaccante viola Domenico Spanò, il centrocampista giallorosso Francesco Bellia e il portiere del Gioiosa Jonica Carmine Caputo. In collegamento l'attaccante dell'Acri Francesco Petrone

Anche oggi, come ogni martedì alle 21.30, ritorna l'appuntamento con Zona D, il programma dedicato al mondo del calcio dilettantistico condotto dal giornalista Roberto Saverino.

Immagini delle partite, classifiche, statistiche ma anche tante rubriche, dalla Serie D alla Promozione. All'interno di Zona D si parlerà anche di Prima Categoria e di tante altre curiosità direttamente dai campi polverosi di periferia.

Gli ospiti

Anche in questa puntata di Zona D saranno tanti gli ospiti di Roberto Saverino. Tra le squadre rivelazione del campionato di Eccellenza c'è sicuramente il Gioiosa Jonica, per parlare del momento della formazione reggina in studio ci sarà il portiere Carmine Caputo. In Promozione B domenica si è giocato il big match fra Gioiese e Sporting Catanzaro Lido. A Zona D la partita la racconteremo con due dei protagonisti: l'attaccante viola Domenico Spanò e il centrocampista giallorosso Francesco Bellia. In collegamento su Skype il centravanti del Città di Acri Francesco Petrone, a segno domenica nell'1-1 contro la Paolana. Sarà collegato anche il giornalista di lacnews24.it Francesco Roberto Spina.

Come vederci

LaC Tv è visibile sul canale 19 del digitale terrestre e sul canale nazionale 519 in Full HD. È possibile guardare LaC Tv in tutta Italia e in Europa sul canale 419 di TivùSat e sul canale 820 di Sky.

È possibile vedere la trasmissione anche in streaming su LaC Play, scaricando l’app per Android e iOs o raggiungendo il sito www.lacplay.it.