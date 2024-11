Come ogni martedì alle 15 è andato in onda il format sportivo condotto da Roberto Saverino. Ospiti il direttore sportivo dell'Fc Lamezia Terme ma anche il centrocampista Corapi e il calciatore del Locri Larosa

Come ogni martedì alle 15 (replica dopo il tg delle 23.30), su LaC Tv - canale 19 del digitale terrestre -, è andato in onda il consueto appuntamento con Zona D, il programma interamente dedicato al mondo dei dilettanti, del calcio polveroso di periferia condotto da Roberto Saverino. Immagini delle partite, curiosità ma anche tante rubriche, come ad esempio quella dedicata ai Top dei campionati dilettantistici.

Tanti gli ospiti che hanno partecipato nella puntata odierna, in studio Antonio Mazzei, direttore sportivo dell'Fc Lamezia Terme in Serie D. Collegati attraverso Skype il centrocampista dell'Fc Lamezia Terme Francesco Corapi e Matteo Larosa, centrocampista del Locri, capolista in Eccellenza, e autore di una doppietta nel big match di domenica scorsa vinto dalla squadra del "cavallo alato" in casa della Reggiomediterranea. In collegamento anche il giornalista di LaC News24 Francesco Spina.

Oltre alle varie classifiche e all'appuntamento con i Top e i Flop dei vari campionati, si è discusso anche dei due gironi di Promozione e, sotto la lente d'ingrandimento di Zona D, è finito anche il torneo di Prima Categoria che vede impegnate tante piazze storice e blasonate del calcio dilettantistico calabrese. Nella puntata di oggi spazio al derby di San Giovanni in Fiore fra Stelle Azzurre e Silana, alla straordinaria vittoria del Guardavalle sul campo della Vigor Lamezia, ma anche di Palmese. Spazio anche alla seconda categoria con i gol di San Michele Donnici - Cus Cosenza.

Come vederci

LaC Tv è visibile sul canale 19 del digitale terrestre e sul canale nazionale 519 in Full HD, disponibile anche in streaming sulle nostre testate web e su www.lactv.it.

È attivo, inoltre, il servizio on demand per rivedere la trasmissione dove e quando vuoi. Basterà cliccare sul tasto rosso del tuo telecomando per accedere a tutti i contenuti on demand di LaC Play. Rivedi i programmi in onda con la funzione Restart e partecipa ai nostri sondaggi interattivi.