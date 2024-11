Alle 21.30 torna l'appuntamento settimanale con il format condotto da Roberto Saverino. Ospiti in studio l'allenatore dei giallorossi Paolo Gallo e il ds dei biancoverdi Antonio Morelli, con loro si analizzerà la stracittadina

Anche oggi, come ogni martedì alle 21.30, ritorna l'appuntamento con Zona D, il programma dedicato al mondo del calcio dilettantistico condotto dal giornalista Roberto Saverino.

Immagini delle partite, classifiche, statistiche ma anche tante rubriche, dalla Serie D alla Promozione. All'interno di Zona D si parlerà anche di Prima Categoria e di tante altre curiosità direttamente dai campi polverosi di periferia.

Gli ospiti

Anche in questa puntata di Zona D saranno tanti gli ospiti di Roberto Saverino. Per parlare del derby di Prima Categoria fra Sambiase e Vigor ci sarà la presenza in studio dell'allenatore dei giallorossi Paolo Gallo e del direttore sportivo dei biancoverdi Antonio Morelli.

In un poker di ospiti, anche la graditissima presenza della giornalista Stefania Scarfò, mentre a"difendere" i colori neroverdi della Palmese"scenderà" in campo il difensore Roberto Antonelli. Nello spazio dedicato alla Serie D avremo ospite, collegato su Skype, Pasqualino Canonico, allenatore del San Luca.

Come vederci

LaC Tv è visibile sul canale 19 del digitale terrestre e sul canale nazionale 519 in Full HD. È possibile guardare LaC Tv in tutta Italia e in Europa sul canale 419 di TivùSat e sul canale 820 di Sky.

È possibile vedere la trasmissione anche in streaming su LaC Play, scaricando l’app per Android e iOs o raggiungendo il sito www.lacplay.it.