Lo spazio che il nostro netwotk sta riservando allo sport è in costante aumento. Dal mondo del calcio Professionistico a quello dei Dilettanti, e non solo. La nostra informazione sportiva è, infatti, a 360 gradi e coinvolge anche gli sport considerati erroneamente "minori".

Nel nuovo palinsesto autunnale di LaC Tv, tra conferme e importanti novità, i nostri giornalisti e commentatori analizzeranno tutto ciò che ruota attorno al calcio in Calabria, con servizi e aggiornamenti costanti fruibili su un network formato da tv, web, digital radio, on demand e social media.

Al via Zona D, il calcio di periferia su LaC Tv

Il mondo del calcio professionistico, che vede la Calabria rappresentata da tre società in Serie B e due in Serie C, è trattato durante Tuttigol, programma in onda ogni lunedì alle 15 e condotto da Patrizia De Napoli e Piero Bria.

Da domani, ogni martedì alle 15, a cadenza settimanale, l'offerta sportiva di LaC Tv si arrichisce con "Zona D", il programma dedicato al mondo dei dilettanti, del calcio polveroso di periferia con la conduzione di Roberto Saverino. Ospiti in studio, collegamenti, immagini, curiosità ma anche tante rubriche, come ad esempio quella dedicata ai Top dei campionati dilettantistici.

LaC Tv è visibile sul canale 19 del digitale terrestre e sul canale nazionale 519 in Full HD, disponibile anche in streaming sulle nostre testate web e su www.lactv.it.