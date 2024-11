Ritorna questa sera alle 22.30, dopo Tuttigol, l'appuntamento con Zona D, il programma dedicato al mondo del calcio dilettantistico condotto dal giornalista Roberto Saverino. Classifiche, statistiche ma anche tante rubriche, dalla Serie D alla Promozione. All'interno di Zona D si analizzeranno a fondo i principali tornei dilettantistici calabresi, evidenziando anche quelle che sono le problematiche attuali a livello regionale. Non mancheranno le immagini, con tanti gol, e il consueto tuffo nel passato.

Durante la puntata odierna si darà spazio ai temi principali del campionato di Eccellenza che nell'ultimo turno ha visto la retrocessione del Roccella in Promozione. Nel massimo torneo regionale, spiccano anche i 30 gol raggiunti da Alfredo Trombino nella classifica dei marcatori e una zona play off che si promette incandescente nelle ultime 3 giornate.

Gli ospiti

Questa sera alle 22.30 con Roberto Saverino ci saranno in studio: Mommo Mesiti, presidente dell'Associazione Allenatori Calabria; l'allenatore Enzo Leone e l'esterno della Cinquefrondese Serafino Bruzzese.

Come vederci

LaC Tv è visibile sul canale 19 del digitale terrestre e sul canale nazionale 519 in Full HD. È possibile guardare LaC Tv in tutta Italia e in Europa sul canale 419 di TivùSat e sul canale 820 di Sky. È possibile vedere la trasmissione anche in streaming su LaC Play, scaricando l’app per Android e iOs o raggiungendo il sito www.lacplay.it.