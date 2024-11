Ambiente

Acqua contaminata a Catanzaro, allarme in oltre dieci quartieri

Sono oltre dieci i quartieri della città di Catanzaro che sono stati interessati dall'ordinanza emessa dal sindaco di non utilizzo dell'acqua per scopi potabili. Le analisi effettuate dall'Asp hanno rilevato la presenza del batterio coliformi. Allarme tra cittadini e disagi per i gestori di attività commerciali