Ambiente

Pizzo, in spiaggia tra rifiuti e indignazione

Plastica, vetro, rifiuti di ogni genere in spiaggia e in mare. A Pizzo, nella zona dietro l’Istituto Nautico, la stagione balneare inizia tra rabbia e delusione di residenti e turisti. Un problema che non è solo locale, ma che riflette una crisi ambientale più ampia.