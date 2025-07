Ambiente

Comuni ricicloni, premiati Lattarico e Casali del Manco

Diminuisce la percentuale di raccolta differenziata in Italia nel 2025. Lo si evince dal report di Legambiente sui comuni ricicloni. Il nord Italia guida la classifica, in Calabria sono due le amministrazioni premiate per aver raggiunto l’obiettivo rifiuti zero.