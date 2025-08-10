Macchia verde nel mare di Pizzo, il video dall'ultraleggero
Una macchia verdastra, dai contorni ben definiti, a sporcare l’azzurro del mare di una delle più belle località della Costa degli Dei nella domenica antecedente Ferragosto, che generalmente vede sempre il pienone sulle spiagge. Siamo a Pizzo e il video che vi proponiamo è stato girato dal pilota Aldo Amabile.
Alle nove di questa mattina, come tanti altri lui stesso si è recato in spiaggia, in località Marinella, e da lì ha avvistato una macchia scura ed estesa in mare. Da qui la decisione di alzarsi in volo per osservare meglio le dimensioni del fenomeno e la possibile provenienza. Amabile ha quindi sorvolato il litorale pizzitano, documentando il tutto. Le immagini nel video in copertina.
