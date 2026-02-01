Forza area Grecanica, LaC accende la luce sulla rinascita

Ambiente

Una notte che ha segnato un territorio intero e una risposta che nasce dal cuore di quella ferita. Dopo il ciclone Harry e la devastazione che ha colpito la Calabria, il network LaC e il gruppo editoriale Diemmecom lanciano la campagna sociale “Forza Area Grecanica”: un messaggio di orgoglio, vicinanza e presenza che parte dal basso jonio reggino per abbracciare tutti i territori colpiti, ed accompagnarli in una terra fragile nella fase più difficile, quella della ripartenza