Depurazione, finalmente arrivano i fondi nel Vibonese

Ambiente

Avviati nel Vibonese nuovi interventi sul sistema di depurazione. La Regione Calabria ha presentato i lavori di potenziamento dell’impianto di Porto Salvo e il progetto che collegherà il depuratore di Silica alla condotta sottomarina, eliminando lo scarico nel torrente Sant’Anna che sfocia sulla spiaggia di Bivona. Investimenti per oltre 7 milioni di euro e cantieri con l’obiettivo di migliorare la qualità delle acque in vista della stagione estiva