Dissesto idrogeologico, la terra frana anche a Maida

Ambiente

Le piogge degli scorsi giorni hanno causato nuove frane e smottamenti a Maida, nel lametino, sollevando ancora una volta il problema del dissesto idrogeologico nelle aree interne. Per il primo cittadino Salvatore Paone, la Regione deve coinvolgere i sindaci per mappare i rischi prima che sia troppo tardi, senza aspettare l'emergenza