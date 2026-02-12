Social
Caulonia, 4 milioni di danni per la frana a Maietta

C'è preoccupazione nella Locride per le sorti del quartiere Maietta, l'antica Giudecca di Caulonia, interessato da una frana che dura da anni. Dopo il ciclone Harry emerge una prima stima dei danni.

12 febbraio, 2026
Tag
caulonia · maltempo calabria
