Social
Temi del giorno
Home page>Video>Ambiente>Agnana, i cittadini dico...

24 ORE ALL NEWS

Video

Ambiente

Agnana, i cittadini dicono no alle pale eoliche

Ad Agnana, nella Locride, una consultazione popolare indetta dal Comune ha bocciato il progetto per la realizzazione di un parco eolico nel territorio del piccolo centro reggino

28 gennaio, 2026
Tag
agnana · reggio calabria · pale eoliche
Società

Maltempo, delegazione del Pd a Melito e Bova Marina

24 gennaio 2026
Ore 12:56
Maltempo, delegazione del Pd a Melito e Bova Marina
Ambiente

All'Unical lo speciale "Sila Uccelli d'Italia"

23 gennaio 2026
Ore 13:14
All'Unical lo speciale \"Sila Uccelli d'Italia\"
Ambiente

Il ciclone Harry in Calabria, il mare in tempesta a Catanzaro

21 gennaio 2026
Ore 12:10
Il ciclone Harry in Calabria, il mare in tempesta a Catanzaro
Ambiente

Il mare in tempesta a Catanzaro, allagamenti e onde altissime

21 gennaio 2026
Ore 06:30
Il mare in tempesta a Catanzaro, allagamenti e onde altissime
Ambiente

La barriera che divide Pizzo dal suo mare

20 gennaio 2026
Ore 20:29
La barriera che divide Pizzo dal suo mare
Ambiente

La potenza del mare in tempesta a Catanzaro Lido, ecco le immagini

20 gennaio 2026
Ore 16:04
La potenza del mare in tempesta a Catanzaro Lido, ecco le immagini
Ambiente

Il mare in tempesta aggredisce la costa ionica: il Catanzarese piegato dal maltempo

20 gennaio 2026
Ore 13:29
Il mare in tempesta aggredisce la costa ionica: il Catanzarese piegato dal maltempo
Ambiente

Frana in località Piterà di Catanzaro, isolate sette famiglie

19 gennaio 2026
Ore 14:54
Frana in località Piterà di Catanzaro, isolate sette famiglie
Ambiente

I parchi marini calabresi entrano in Life Terramare

18 gennaio 2026
Ore 13:02
I parchi marini calabresi entrano in Life Terramare
Ambiente

Strada provinciale Verbicaro, cantiere aperto

17 gennaio 2026
Ore 13:20
Strada provinciale Verbicaro, cantiere aperto
Ambiente

Scalea, via al piano di localizzazione delle antenne

17 gennaio 2026
Ore 13:15
Scalea, via al piano di localizzazione delle antenne
Ambiente

Reggio, demolito lo stabilimento Italcitrus

17 gennaio 2026
Ore 13:02
Reggio, demolito lo stabilimento Italcitrus
Ambiente

Abusivismo edilizio, fra reticenze e nuove proposte

14 gennaio 2026
Ore 17:33
Abusivismo edilizio, fra reticenze e nuove proposte
Ambiente

Tempesta di vento investe la Calabria: forti raffiche e temporali

10 gennaio 2026
Ore 12:05
Tempesta di vento investe la Calabria: forti raffiche e temporali
Ambiente

Ondata di neve in Calabria, le immagini da Camigliatello

7 gennaio 2026
Ore 18:02
Ondata di neve in Calabria, le immagini da Camigliatello
Ambiente

Eolico, nelle Preserre sindaci pronti a dare battaglia

7 gennaio 2026
Ore 12:52
Eolico, nelle Preserre sindaci pronti a dare battaglia
Ambiente

Pale eoliche ad un chilometro dal parco delle serre

5 gennaio 2026
Ore 13:27
Pale eoliche ad un chilometro dal parco delle serre
Ambiente

Termovalorizzatore di Gioia, la Regione sceglie Iren

4 gennaio 2026
Ore 12:01
Termovalorizzatore di Gioia, la Regione sceglie Iren
Ambiente

L'uomo e la montagna, l'eco da un tempo lontano

31 dicembre 2025
Ore 12:38
L'uomo e la montagna, l'eco da un tempo lontano
Ambiente

Dune di Giovino, parte la gestione dell'area protetta

31 dicembre 2025
Ore 12:24
Dune di Giovino, parte la gestione dell'area protetta
Ambiente

Il bilancio di fine anno del Consorzio unico di bonifica

23 dicembre 2025
Ore 12:13
Il bilancio di fine anno del Consorzio unico di bonifica

24 ORE ALL NEWS

Playlist

Le storie di LAC

Società

Rocco Crudo e la sua galleria d'arte a LaC Storie

Rocco Crudo e la sua galleria d'arte a LaC Storie

Arte

Cultura

A Reggio in mostra artisti e poeti del terzo millennio

A Reggio in mostra artisti e poeti del terzo millennio

Arbëria News

Società

Uno sportello linguistico a tutela dell'arbëreshë

Uno sportello linguistico a tutela dell'arbëreshë

Ponte sullo Stretto

Video in evidenza

teaser video

teaser video