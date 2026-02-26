Premiati a Cosenza i "comuni ricicloni" calabresi

Ambiente

A Cosenza questa mattina si è tenuta la premiazione dei “Comuni Ricicloni”, ovverosia quei municipi calabresi che meglio si sono distinti nell’utilizzo della raccolta differenziata. Sono cinquantacinque in tutta la regione, 32 nella sola provincia bruzia. Male Reggio, malissimo Crotone con zero. Intanto l’assessore Montuoro annuncia: «Stanziati 35 milioni di euro per un bando sui centri di raccolta comunale