Sapori in classe al centro di LaC Storie

20 febbraio, 2026
Cultura

A Catanzaro il Festival dei cori greci e italiani

20 febbraio 2026
Ore 13:00
A Catanzaro il Festival dei cori greci e italiani
Cultura

L'Orchestra giovanile di Laureana presto a Vienna

19 febbraio 2026
Ore 12:31
L'Orchestra giovanile di Laureana presto a Vienna
Cultura

Ama Calabria, con Gianluca Guidi rivive Frank Sinatra

16 febbraio 2026
Ore 12:43
Ama Calabria, con Gianluca Guidi rivive Frank Sinatra
Cultura

Mariella Nava ospite di "Consonanze dialoghi musicali"

15 febbraio 2026
Ore 12:14
Mariella Nava ospite di \"Consonanze dialoghi musicali\"
Cultura

Dal caos verso l'armonia, il nuovo libro di Marino

12 febbraio 2026
Ore 14:15
Dal caos verso l'armonia, il nuovo libro di Marino
Cultura

Forza venite gente: in Calabria il musical dei record

12 febbraio 2026
Ore 14:13
Forza venite gente: in Calabria il musical dei record
Cultura

Gli insediamenti monastici del Pollino

11 febbraio 2026
Ore 12:52
Gli insediamenti monastici del Pollino
Cultura

Giovani in biblioteca, Daria Bignardi a Bova Marina

9 febbraio 2026
Ore 13:13
Giovani in biblioteca, Daria Bignardi a Bova Marina
Cultura

Bova Marina, al via "Immagina - Giovani in biblioteca"

7 febbraio 2026
Ore 12:45
Bova Marina, al via \"Immagina - Giovani in biblioteca\"
Cultura

T'appatumi protagonista di LaC Storie

6 febbraio 2026
Ore 10:32
T'appatumi protagonista di LaC Storie
Cultura

L'Unical sbarca a Cerisano per un master di II livello

2 febbraio 2026
Ore 19:55
L'Unical sbarca a Cerisano per un master di II livello
Cultura

Uno nessuno centomila in scena a Crotone e Cosenza

2 febbraio 2026
Ore 12:27
Uno nessuno centomila in scena a Crotone e Cosenza
Cultura

Battiti di ferro, la nuova puntata di LaC Storie

1 febbraio 2026
Ore 05:58
Battiti di ferro, la nuova puntata di LaC Storie
Cultura

Interviste Cerisano

31 gennaio 2026
Ore 15:21
Interviste Cerisano
Cultura

A Bova Marina il primo monumento in Calabria agli Imi

29 gennaio 2026
Ore 20:22
A Bova Marina il primo monumento in Calabria agli Imi
Cultura

Cassano presentata la nuova stagione teatrale

29 gennaio 2026
Ore 14:26
Cassano presentata la nuova stagione teatrale
Cultura

A Reggio in mostra artisti e poeti del terzo millennio

24 gennaio 2026
Ore 12:25
A Reggio in mostra artisti e poeti del terzo millennio
Cultura

A Soverato parte la nuova stagione teatrale

21 gennaio 2026
Ore 13:19
A Soverato parte la nuova stagione teatrale
Cultura

A vibo la presentazione del libro "Il mercato del ventre"

18 gennaio 2026
Ore 13:04
A vibo la presentazione del libro \"Il mercato del ventre\"
Cultura

LaC Storie, la montagna incantata

16 gennaio 2026
Ore 11:15
LaC Storie, la montagna incantata
Cultura

Scambio culturale, l'Aba di Catanzaro guarda alla Cina

15 gennaio 2026
Ore 21:00
Scambio culturale, l'Aba di Catanzaro guarda alla Cina

