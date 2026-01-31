Interviste Cerisano

Social
31 gennaio, 2026
Cultura

A Bova Marina il primo monumento in Calabria agli Imi

29 gennaio 2026
Ore 20:22
A Bova Marina il primo monumento in Calabria agli Imi
Cultura

Cassano presentata la nuova stagione teatrale

29 gennaio 2026
Ore 14:26
Cassano presentata la nuova stagione teatrale
Cultura

A Reggio in mostra artisti e poeti del terzo millennio

24 gennaio 2026
Ore 12:25
A Reggio in mostra artisti e poeti del terzo millennio
Cultura

A Soverato parte la nuova stagione teatrale

21 gennaio 2026
Ore 13:19
A Soverato parte la nuova stagione teatrale
Cultura

A vibo la presentazione del libro "Il mercato del ventre"

18 gennaio 2026
Ore 13:04
A vibo la presentazione del libro "Il mercato del ventre"
Cultura

LaC Storie, la montagna incantata

16 gennaio 2026
Ore 11:15
LaC Storie, la montagna incantata
Cultura

Scambio culturale, l'Aba di Catanzaro guarda alla Cina

15 gennaio 2026
Ore 21:00
Scambio culturale, l'Aba di Catanzaro guarda alla Cina
Cultura

Vibo Agimus presenta la nuova stagione concertistica

14 gennaio 2026
Ore 18:06
Vibo Agimus presenta la nuova stagione concertistica
Cultura

La grande musica apre il nuovo anno a Guardavalle

12 gennaio 2026
Ore 18:22
La grande musica apre il nuovo anno a Guardavalle
Cultura

Giusy Caruso apre la rassegna "Aperinchiostro d'inverno"

11 gennaio 2026
Ore 11:53
Giusy Caruso apre la rassegna "Aperinchiostro d'inverno"
Cultura

Un cortometraggio contro la violenza sulle donne

11 gennaio 2026
Ore 11:49
Un cortometraggio contro la violenza sulle donne
Cultura

Catanzaro celebra Mimmo Rotella alla Casa della Memoria

9 gennaio 2026
Ore 13:58
Catanzaro celebra Mimmo Rotella alla Casa della Memoria
Cultura

LaC Storie, tutto il talento di Doom’s Art

9 gennaio 2026
Ore 11:04
LaC Storie, tutto il talento di Doom's Art
Cultura

Tommaso Campanella e la città del Sole

La Fondazione Premio Sila 49 ha presentato l'edizione riaggiornata del capolavoro filosofico di Tommaso Campanella, La città del Sole, a cura dello storico Luca Addante

2 gennaio 2026
Ore 12:52
Tommaso Campanella e la città del Sole
Cultura

Reggio, da Hunt a Simo cresce l'attesa per il capodanno

29 dicembre 2025
Ore 13:19
Reggio, da Hunt a Simo cresce l'attesa per il capodanno
Cultura

L'infanzia in Calabria nei racconti di Natale

28 dicembre 2025
Ore 13:46
L'infanzia in Calabria nei racconti di Natale
Cultura

Oblatio Mundi, al via la mostra d'arte sacra

28 dicembre 2025
Ore 13:45
Oblatio Mundi, al via la mostra d'arte sacra
Cultura

Scalea, torna la commedia dialettale

27 dicembre 2025
Ore 12:01
Scalea, torna la commedia dialettale
Cultura

Debutta lo Storytelling that s way of the world

27 dicembre 2025
Ore 11:56
Debutta lo Storytelling that s way of the world
Cultura

Figure di inchiostro, Lady Bic incanta Cosenza

23 dicembre 2025
Ore 12:28
Figure di inchiostro, Lady Bic incanta Cosenza
Cultura

Presentato il libro "Tradita" di Maria Carboni

22 dicembre 2025
Ore 13:20
Presentato il libro "Tradita" di Maria Carboni

