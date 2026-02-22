Social
Antonio Di Bianco scrittore contro il bullismo

A Gioia Tauro a storia di Antonio di Bianco, psicologo e scrittore, è diventata un libro all'interno del quale l'autore affronta varie tematiche, dal bullismo all'omofobia, partendo dalla sua esperienza personale.

22 febbraio, 2026
gioia tauro
Antonio Di Bianco scrittore contro il bullismo

