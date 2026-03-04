Social
Temi del giorno
Home page>Video>Cultura>Caraffa omaggia la parla...

24 ORE ALL NEWS

Video

Cultura

Caraffa omaggia la parlata arbereshe

Si è svolta a Caraffa, in occasione della Giornata Internazionale della lingua madre, un evento di valorizzazione della cultura arbereshe. L'iniziativa è stata promossa dal Comune in sinergia con il Fai

4 marzo, 2026
Tag
caraffa · arberia
Società

Tutto pronto per il Villaggio Performing fest Catanzaro

3 marzo 2026
Ore 12:18
Tutto pronto per il Villaggio Performing fest Catanzaro
Cultura

I turni, al Rendano la commedia di Cristina Comencini

4 marzo 2026
Ore 13:00
I turni, al Rendano la commedia di Cristina Comencini
Cultura

Il Barbiere di Siviglia torna in scena a Catanzaro

2 marzo 2026
Ore 19:50
Il Barbiere di Siviglia torna in scena a Catanzaro
Cultura

A Vibo il recital del pianista Josef Edoardo Mossali

1 marzo 2026
Ore 13:53
A Vibo il recital del pianista Josef Edoardo Mossali
Cultura

Una nuova monografia racconta l'arte di Antonio La Gamba

28 febbraio 2026
Ore 12:26
Una nuova monografia racconta l'arte di Antonio La Gamba
Cultura

Antonio Di Bianco scrittore contro il bullismo

22 febbraio 2026
Ore 13:08
Antonio Di Bianco scrittore contro il bullismo
Cultura

A Catanzaro il Festival dei cori greci e italiani

20 febbraio 2026
Ore 13:00
A Catanzaro il Festival dei cori greci e italiani
Cultura

Sapori in classe al centro di LaC Storie

20 febbraio 2026
Ore 10:19
Sapori in classe al centro di LaC Storie
Cultura

L'Orchestra giovanile di Laureana presto a Vienna

19 febbraio 2026
Ore 12:31
L'Orchestra giovanile di Laureana presto a Vienna
Cultura

Ama Calabria, con Gianluca Guidi rivive Frank Sinatra

16 febbraio 2026
Ore 12:43
Ama Calabria, con Gianluca Guidi rivive Frank Sinatra
Cultura

Mariella Nava ospite di "Consonanze dialoghi musicali"

15 febbraio 2026
Ore 12:14
Mariella Nava ospite di \"Consonanze dialoghi musicali\"
Cultura

Dal caos verso l'armonia, il nuovo libro di Marino

12 febbraio 2026
Ore 14:15
Dal caos verso l'armonia, il nuovo libro di Marino
Cultura

Forza venite gente: in Calabria il musical dei record

12 febbraio 2026
Ore 14:13
Forza venite gente: in Calabria il musical dei record
Cultura

Gli insediamenti monastici del Pollino

11 febbraio 2026
Ore 12:52
Gli insediamenti monastici del Pollino
Cultura

Giovani in biblioteca, Daria Bignardi a Bova Marina

9 febbraio 2026
Ore 13:13
Giovani in biblioteca, Daria Bignardi a Bova Marina
Cultura

Bova Marina, al via "Immagina - Giovani in biblioteca"

7 febbraio 2026
Ore 12:45
Bova Marina, al via \"Immagina - Giovani in biblioteca\"
Cultura

T'appatumi protagonista di LaC Storie

6 febbraio 2026
Ore 10:32
T'appatumi protagonista di LaC Storie
Cultura

L'Unical sbarca a Cerisano per un master di II livello

2 febbraio 2026
Ore 19:55
L'Unical sbarca a Cerisano per un master di II livello
Cultura

Uno nessuno centomila in scena a Crotone e Cosenza

2 febbraio 2026
Ore 12:27
Uno nessuno centomila in scena a Crotone e Cosenza
Cultura

Battiti di ferro, la nuova puntata di LaC Storie

1 febbraio 2026
Ore 05:58
Battiti di ferro, la nuova puntata di LaC Storie
Cultura

Interviste Cerisano

31 gennaio 2026
Ore 15:21
Interviste Cerisano

24 ORE ALL NEWS

Playlist

Le storie di LAC

Società

Sentire col cuore, il Centro socioriabilitativo di Filogaso su LaC Storie

Sentire col cuore, il Centro socioriabilitativo di Filogaso su LaC Storie

Arbëria News

Società

Uno sportello linguistico a tutela dell'arbëreshë

Uno sportello linguistico a tutela dell'arbëreshë

Ponte sullo Stretto

Video in evidenza

teaser video

teaser video

Arte

Cultura

A Reggio in mostra artisti e poeti del terzo millennio

A Reggio in mostra artisti e poeti del terzo millennio