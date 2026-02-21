Social
Nuovi abbattimenti di alberi, Vibo sempre piu spoglia

Un pino a terra in piazza Salvemini riaccende le polemiche sugli abbattimenti in città. Alessandro Caruso Frezza, presidente di Italia Nostra Vibo Valentia, parla di almeno 34 alberi secolari rimossi negli ultimi mesi e contesta la gestione del verde pubblico.

21 febbraio, 2026
taglio alberi · vibo valentia · calabria verde
