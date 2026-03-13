Social
Catanzaro, parte il laboratorio sul patrimonio arboreo

Il Comune di Catanzaro riunisce istituzioni, università e scuola con l’obiettivo di innovare la gestione del patrimonio arboreo urbano, attraverso la collaborazione tra l’Assessorato all’Ambiente, il Dipartimento di Agraria dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria e l’Istituto Agrario “Vittorio Emanuele II” di Catanzaro

13 marzo, 2026
Catanzaro · ambiente calabria
Cronaca

Maltempo in Calabria, il Governo delibera lo stato di emergenza

11 marzo 2026
Ore 12:31
Ambiente

Depurazione, finalmente arrivano i fondi nel Vibonese

10 marzo 2026
Ore 20:00
Ambiente

Vibo Marina, strade ancora invase dalla sabbia

8 marzo 2026
Ore 13:25
Ambiente

Cosenza le famiglie evacuate dateci risposte

6 marzo 2026
Ore 17:16
Ambiente

Investimenti Parco del Pollino, Pappaterra chiede lumi

5 marzo 2026
Ore 13:01
Ambiente

Prosegue l'impegno del Fai nel Catanzarese

5 marzo 2026
Ore 13:00
Ambiente

Caulonia, assemblea pubblica sulla frana a Maietta

5 marzo 2026
Ore 12:41
Ambiente

Sabbia del Sahara in Calabria

4 marzo 2026
Ore 07:01
Ambiente

Coldiretti incontra la Regione: ristori tra le priorità

27 febbraio 2026
Ore 13:01
Ambiente

Premiati a Cosenza i "comuni ricicloni" calabresi

26 febbraio 2026
Ore 19:50
Ambiente

Aiuti ai Comuni tirrenici, incontro in Regione

26 febbraio 2026
Ore 17:56
Ambiente

Le spiagge piu belle del mondo minacciate dall'erosione

25 febbraio 2026
Ore 18:25
Ambiente

Calabria Verde, uomini e mezzi contro il maltempo

25 febbraio 2026
Ore 13:09
Ambiente

Dissesto idrogeologico, la terra frana anche a Maida

25 febbraio 2026
Ore 08:19
Ambiente

Roccella, esperti a confronto sul ciclone Harry

22 febbraio 2026
Ore 12:59
Ambiente

Nuovi abbattimenti di alberi, Vibo sempre piu spoglia

21 febbraio 2026
Ore 11:37
Ambiente

Cosenza, costone minaccioso sul Liceo classico Telesio

20 febbraio 2026
Ore 13:00
Ambiente

Auto bloccata nella neve tra Montalto e Polsi, Anas soccorre una famiglia

Nel pomeriggio di ieri, il personale Anas, attivato in via eccezionale per operazioni di sgombero neve urgenti lungo la Strada provinciale “Montalto-Polsi”, nel territorio del Parco nazionale dell’Aspromonte, è intervenuto in soccorso di una famiglia rimasta bloccata a causa delle intense precipitazioni nevose registrate in questi giorni.

Le squadre Anas erano operative per rendere percorribile la viabilità di accesso al Santuario di Polsi. Durante lo sgombero del piano viabile, la squadra ha rinvenuto lungo il tracciato provinciale un’autovettura a noleggio bloccata in mezzo alla neve alta e sprovvista di catene o di pneumatici invernali adeguati.

A bordo si trovava una famiglia con bambini, non residente in zona, che affidandosi esclusivamente al navigatore satellitare per raggiungere le cascate dell’Aspromonte, aveva imboccato il percorso montano nonostante le cattive condizioni meteo. Il personale Anas ha provveduto alla messa in sicurezza dell’area, alla rimozione della neve attorno al veicolo e all’assistenza agli occupanti.

 Le squadre Anas sono in azione anche oggi, dalle prime ore del mattino, nelle attività di monitoraggio e sgombero neve lungo i tratti stradali interessati dalle abbondanti precipitazioni.

 

20 febbraio 2026
Ore 12:00
Ambiente

Calamità in agricoltura, Gallo traccia la rotta

19 febbraio 2026
Ore 20:25
Ambiente

Calabria a rischio, Tansi: «Nuovo ciclone in arrivo»

19 febbraio 2026
Ore 12:25
Ambiente

Vibo Marina, il nuovo lungomare del Pennello è già a pezzi

19 febbraio 2026
Ore 12:19
