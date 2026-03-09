Social
Temi del giorno
Home page>Video>Economia e Lavoro>Il porto di Saline tra s...

24 ORE ALL NEWS

Video

Economia e Lavoro

Il porto di Saline tra sviluppo e rischi per la costa

Dopo lo scontro tra i sindaci, nel confronto entra anche l’Ordine degli Ingegneri di Reggio Calabria, che richiama alla necessità di garanzie tecniche per tutelare il litorale.

9 marzo, 2026
Tag
reggio calabria
Economia e Lavoro

Il porto di Saline tra sviluppo e rischi per la costa

9 marzo 2026
Ore 13:20
Il porto di Saline tra sviluppo e rischi per la costa
Economia e Lavoro

Inflazione a Cosenza la piu alta ditalia

8 marzo 2026
Ore 11:21
Inflazione a Cosenza la piu alta ditalia
Economia e Lavoro

Caro energia per imprese Calabresi stangata da 97 mln

8 marzo 2026
Ore 11:03
Caro energia per imprese Calabresi stangata da 97 mln
Economia e Lavoro

Sibaritide, i timori per la stagione turistica

7 marzo 2026
Ore 11:57
Sibaritide, i timori per la stagione turistica
Economia e Lavoro

Konecta stretta dei sindacati su Occhiuto e Calabrese

6 marzo 2026
Ore 17:25
Konecta stretta dei sindacati su Occhiuto e Calabrese
Economia e Lavoro

Le piccole imprese calabresi e il digitale

6 marzo 2026
Ore 12:47
Le piccole imprese calabresi e il digitale
Economia e Lavoro

Ponte sullo Stretto e dissesto, focus sulla sicurezza

6 marzo 2026
Ore 12:30
Ponte sullo Stretto e dissesto, focus sulla sicurezza
Economia e Lavoro

Iran, filiera agroalimentare calabrese a rischio

5 marzo 2026
Ore 12:45
Iran, filiera agroalimentare calabrese a rischio
Economia e Lavoro

Guerra in Medio Oriente, i timori degli imprenditori

5 marzo 2026
Ore 12:43
Guerra in Medio Oriente, i timori degli imprenditori
Economia e Lavoro

Precari cultura e istruzione: protesta in Cittadella

5 marzo 2026
Ore 12:40
Precari cultura e istruzione: protesta in Cittadella
Economia e Lavoro

Guerra, l'export calabrese a rischio

4 marzo 2026
Ore 13:00
Guerra, l'export calabrese a rischio
Economia e Lavoro

La ’nduja che conquista gli Usa: dal Vibonese a Chicago

4 marzo 2026
Ore 09:01
La ’nduja che conquista gli Usa: dal Vibonese a Chicago
Economia e Lavoro

Konecta, i lavoratori: «Non lasciateci soli»

3 marzo 2026
Ore 20:00
Konecta, i lavoratori: «Non lasciateci soli»
Economia e Lavoro

Una casa per tutti, la Regione spiega il bando ai comuni

3 marzo 2026
Ore 12:11
Una casa per tutti, la Regione spiega il bando ai comuni
Economia e Lavoro

Benzina e bollette, arriva la stangata

3 marzo 2026
Ore 12:06
Benzina e bollette, arriva la stangata
Economia e Lavoro

Aeroporti Calabria, dati di gennaio le novità estive

1 marzo 2026
Ore 13:52
Aeroporti Calabria, dati di gennaio le novità estive
Economia e Lavoro

Maltempo, Bankitalia: "Imprese a rischio in Calabria"

28 febbraio 2026
Ore 12:22
Maltempo, Bankitalia: \"Imprese a rischio in Calabria\"
Economia e Lavoro

Nuova strada statale 106, sopralluogo della Regione

26 febbraio 2026
Ore 12:25
Nuova strada statale 106, sopralluogo della Regione
Economia e Lavoro

Locri, presentato il nuovo progetto del Goel

25 febbraio 2026
Ore 18:56
Locri, presentato il nuovo progetto del Goel
Economia e Lavoro

Fai e Cciaa, accordo per valorizzare il territorio

24 febbraio 2026
Ore 13:04
Fai e Cciaa, accordo per valorizzare il territorio
Economia e Lavoro

Tirocinanti, stabilizzati gli operatori della giustizia

22 febbraio 2026
Ore 12:54
Tirocinanti, stabilizzati gli operatori della giustizia

24 ORE ALL NEWS

Playlist

Le storie di LAC

Società

Sentire col cuore, il Centro socioriabilitativo di Filogaso su LaC Storie

Sentire col cuore, il Centro socioriabilitativo di Filogaso su LaC Storie

Arbëria News

Società

Uno sportello linguistico a tutela dell'arbëreshë

Uno sportello linguistico a tutela dell'arbëreshë

Ponte sullo Stretto

Video in evidenza

teaser video

teaser video

Arte

Cultura

A Reggio in mostra artisti e poeti del terzo millennio

A Reggio in mostra artisti e poeti del terzo millennio