Sibaritide, i timori per la stagione turistica

Dopo l’alluvione causata dal ciclone Nils tanti i timori per la riuscita della stagione turistica. I problemi ci sono e il primo appuntamento, quello con il weekend pasquale, è ormai alle porte: fra meno di un mese il banco di prova per l’estate.

