Ambiente

Incendi, a giugno 1300 interventi dei vigili del fuoco

Arpacal ha diramato un bollettino di allerta alta per le alte temperature e il rischio di innesco di incendi boschivi. Nel solo mese di giugno sono stati più di 1.300 gli interventi eseguiti dai vigili del fuoco in Calabria, ci si prepara ad un rafforzamento dei dispositivi in vista dei mesi più caldi