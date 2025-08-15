Ambiente

Ferragosto sotto la pioggia in alcune zone della Calabria: grandine in Sila

Ferragosto anomalo in alcune aree della Calabria, che nelle scorse ore sono state interessate da intense piogge e persino da grandinate. Particolarmente colpito il lato jonico: a Squillace Lido le forti precipitazioni hanno determinato degli allagamenti. A Tirivolo, nella Sila piccola, la grandine ha imbiancato le strade. Il maltempo non si fermerà: domani in Calabria sarà allerta meteo gialla.