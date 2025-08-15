Ferragosto sotto la pioggia in alcune zone della Calabria: grandine in Sila
Ferragosto anomalo in alcune aree della Calabria, che nelle scorse ore sono state interessate da intense piogge e persino da grandinate. Particolarmente colpito il lato jonico: a Squillace Lido le forti precipitazioni hanno determinato degli allagamenti. A Tirivolo, nella Sila piccola, la grandine ha imbiancato le strade. Il maltempo non si fermerà: domani in Calabria sarà allerta meteo gialla.
Attimi di paura ma nessuna grave conseguenza per la tromba marina registrata ieri a Tropea, nel Vibonese. Il vortice ha preso forma in acqua per poi avvicinarsi rapidamente verso la spiaggia spazzando via ombrelloni, sdraie e teli mare. L’episodi ripreso con i telefonini dai bagnanti (video di Tania Ruffa pubblicato su Facebook) mentre cercavano riparo.