Trekking d'autore sui sentieri di Serra San Bruno

A Serra San Bruno, adesso, per l’iniziativa dell’associazione condivisioni con il supporto del Parco delle Serre per un trekking tra natura, arte e cultura, attraverso i percorsi naturalistici più suggestivi.
Attimi di paura ma nessuna grave conseguenza per la tromba marina registrata ieri a Tropea, nel Vibonese. Il vortice ha preso forma in acqua per poi avvicinarsi rapidamente verso la spiaggia spazzando via ombrelloni, sdraie e teli mare. L’episodi ripreso con i telefonini dai bagnanti (video di Tania Ruffa pubblicato su Facebook) mentre cercavano riparo.